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اعتماد مركز الخدمة العامة بجامعة طنطا ضمن مراكز التدريب الحكومى

السبت، 29 يونيو 2019 07:45 م
اعتماد مركز الخدمة العامة بجامعة طنطا ضمن مراكز التدريب الحكومى جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على اعتماد مركز الخدمة العامة والحاسبات والتكنولوجيا بجامعة طنطا ضمن مراكز التدريب الحكومية ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومى.

 

وذلك نظرًا لما يتمتع به المركز من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى وتنطبق عليه كافة المعايير والشروط الموضوعية لإنشاء مركز تدريبى معتمد.

 

وأضاف "عتمان" أن مركز الخدمة العامة بالجامعة يعد المركز الثانى الذى يعتمد بعد مركز الحاسب الآلى بكلية التجارة.


جامعة طنطا

الخدمة العامة بالجامعة

الجهاز المركزى

مراكز التدريب الحكومي

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