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اضبط مخالفة.. أهالى إسنا يشتكون من طفح بيارة بجوار السجل المدنى..صور

السبت، 29 يونيو 2019 02:30 ص
اضبط مخالفة.. أهالى إسنا يشتكون من طفح بيارة بجوار السجل المدنى..صور
الأقصر – أحمد مرعى

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ظهر طفح شديد لبيارة صرف صحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر فى شارع الراهبات، حيث اشتكى الأهالى من الطفح لمياه الصرف، وناشدوا رجال مجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحى سرعة التدخل لحماية الأهالى والأطفال من السقوط فى مياه الصرف بمدخل العقارات.

 

وقال رضوان إبراهيم 30 سنة، من أبناء مدينة إسنا، إنه ظهر منذ أيام طفح بيارة صرف صحى بجوار السجل المدنى الجديد بشارع الرهيبات، حيث أجبرت المياه الراكدة فى مدخل العمارة الأهالى بعمل سلم خارجى للعمارة، وعمل فتحه لشقة الدور الأول من الخلف لشارع الخلفى، ليخرج منه الموظفون من داخل شقة خاصة بالتربية والتعليم.

 

وناشد ابن مدينة إسنا رجال مجلس المدينة سرعة التدخل مع رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لحل الأزمة وسرعة تنظيف المنطقة من المياه الخاصة بالصرف، ليتمكن الأهالى من دخول منازلهم بصورة طبيعية.

أهالي إسنا يشتكون من طفح بيارة صرف صحي بجوار السجل المدني (2)
 

 

أهالي إسنا يشتكون من طفح بيارة صرف صحي بجوار السجل المدني (4)
 

 

أهالي إسنا يشتكون من طفح بيارة صرف صحي بجوار السجل المدني (7)
 

 

أهالي إسنا يشتكون من طفح بيارة صرف صحي بجوار السجل المدني (8)
 

 

أهالي إسنا يشتكون من طفح بيارة صرف صحي بجوار السجل المدني (9)
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الشرب والصرف بالاقصر

طفح بيارة مجاري باسنا

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