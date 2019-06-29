سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. والليمون بـ 20 جنيها

السبت، 29 يونيو 2019 01:16 م
استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. والليمون بـ 20 جنيها سوق الخضار - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29 – 6- 2019  استقرارا فى معظم الأصناف داخل الأسواق، وذلك طبقا للأسعار داخل سوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار الطماطم بمختلف جودتها حيث تراوح السعر بين 3- 4 جنيهات للكيلو ، نفس الأمر بالنسبة لسعر كيلو البطاطس الذى تراوح بين 2.5-4 جنيهات، كما سجل سعر البصل 1.5 – 3.75 جنيها للكيلو، والفاصوليا تراوحت بين 9- 15 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة، استقرارا، حيث تراوح سعر الليمون بين 20- 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر العنب البناتى الأصفر بين 4 -8 جنيها للكيلو، والعنب البناتى الأحمر بين 4 -10 جنيها للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 -7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكنتالوب بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .

الجدير بالذكر، أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن اسعار الخضروات شهدت انخفاضا كبيرا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت لما يقرب من 40٪ لبعض الأصناف.

 

 

 


اسعار الخضار

اسعار الفاكهة

الليمون

سوق العبور

سوق الجملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة