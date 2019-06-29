استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. والليمون بـ 20 جنيها

بينما شهدت أسعار الفاكهة، استقرارا، حيث تراوح سعر الليمون بين 20- 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر العنب البناتى الأصفر بين 4 -8 جنيها للكيلو، والعنب البناتى الأحمر بين 4 -10 جنيها للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 -7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكنتالوب بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .
الجدير بالذكر، أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن اسعار الخضروات شهدت انخفاضا كبيرا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت لما يقرب من 40٪ لبعض الأصناف.
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