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استقالة رجل أعمال إسرائيلى من جمعية دعم الجيش الاحتلال بالتبرعات

السبت، 29 يونيو 2019 06:17 م
استقالة رجل أعمال إسرائيلى من جمعية دعم الجيش الاحتلال بالتبرعات سيفن
كتب- هاشم الـفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلى حاييم سيفن استقال من رئاسة جمعية "أصدقاء إسرائيل بالولايات المتحدة" ، حيث أن الجمعة تهدف لجمع تبرعات لدعم الجيش الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة أنه بعد 13 عاماً من تقديم دعم وخدمات قدرت بالمليارات الدولارات استقال "سيفن" من رئاسة الجمعية، مشيرة إلى أن أبرز من قدم الدعم للجمعية الممثل الأمريكى الشهير ارنولد شوارزنجر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى نوفمبر الماضى تمكن "سيفن" من جمع تبرعات بـ60 مليون دولار عندما دعا أغنياء الولايات المتحدة ومشاهير هوليوود لحفل خيرى للتبرع لصالح الجيش الإسرائيلى.

ورفض مسئولون بالجمعية التعليق على سبب الاستقالة سوى انهم أكدوا على أن الاستقالة كان بمحض رغبته الخالصة.

 

 


اسرائيل

الجيش الإسرائيلى

تل ابيب

حاييم سيفن

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