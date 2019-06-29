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استعدادات لافتتاح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة بعد تطويره

السبت، 29 يونيو 2019 03:46 م
استعدادات لافتتاح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة بعد تطويره مطار الغردقة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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تجرى وزارة الطيران المدنى استعداداتها النهائية لافتتاح مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والتى شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية،ليكون جاهزآ لأستقبال وسفر الرحلات السياحية.
 
وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم تنفيذ العديد من أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم ٢، وإجراء تجارب التشغيل عليها، حيث تم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة «ctx»، والتطوير الشامل ورفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب الأجهزة الأمنية الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.
 
 كانت إدارة مطار الغردقة نقلت في نوفمبر من العام قبل الماضى جميع رحلات السفر والوصول الدولية من مبنى الركاب رقم ٢، إلى مبنى الركاب الجديد رقم ١، خلال فترة إجراء أعمال التطوير والتجديد.
 
ويوفر المبنى فصل تام بين المغادرين والقادمين ويحتوى على كافة الصالات والخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين، ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب بالإضافة إلى 2 كاونتر لخدمة الامتعة كبيرة الحجم، منها: 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، ويضم أيضا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.
 
 

مطار الغردقة

وزارة الطيران

مبني الركاب 2

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