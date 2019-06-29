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استخراج 33 ألف رخصة تشغيل أنشطة للثروة الحيوانية والعلفية

السبت، 29 يونيو 2019 10:58 ص
استخراج 33 ألف رخصة تشغيل أنشطة للثروة الحيوانية والعلفية علف - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن استخراج تراخيص تشغيل تجاوزت 33000 رخصة تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، تلتزم بكافة قواعد واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول الأنشطة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، اليوم السبت، خلال عرضة التقرير السنوى لوزارة الزراعة، إنه لأول مرة يتم إصدار تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبلات الجمال والخيول، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لعدد 7500 تسجيله منهم 2700 مستورد 4800 محلى، وإصدار عدد 566 موافقات فنية لإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، أنه خلال العام الماضى تم مشاركة القطاع بالمعارض الإقليمية الخاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفى والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التى تواجههم والعمل على تذليلها فى ظل اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.


الثروة الحيوانية

تراخيص دواجن

اعلاف حيوانية

الأمان الحيوى

الإنتاج الحيوانى

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