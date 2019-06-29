استبدادية أردوغان تثير الأزمات داخل حزبه.. لماذا انتهت هيمنة "العدالة والتنمية"؟

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن خسارة حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، لانتخابات إسطنبول تعد المرة الأولى التى تكسر فيها شوكة حزب العدالة والتنمية وينكسر فى فعالية انتخابية منذ وصل أردوغان بهذا الشكل.

وأضاف الباحث السياسى، أن هناك عدة أسباب أدت إلى كسر شوكة حزب أردوغان فى مجملها بسوء أداء أردوغان وحزبه والارتباك بين قيادات الحزب، وهو ما عكسته الكثير من تصريحات بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية فى انتخابات إسطنبول الماضية حول منطقة كردستان عندما راح يغازل الصوت الكردى، وذلك على خلاف موقف أردوغان المعادى للقضية الكردية، وهو ما أفقده أيضًا تأييد الكثير من أنصار التيار القومى المعادى للقضية الكردية.

وتابع الدكتور طه على: بعض المناطق التى كانت محسوبة على العدالة والتنمية لصالح أوغلو، ما يعنى تراجع شرعية أردوغان مع تزايد السخط الشعبي على أردوغان وحزبه لاسيما مع تنامي ميول أردوغان الاستبدادية بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يونيو 2016، والتى أطلق أردوغان لنفسه العنان للتنكيل بكل من يعارضة، وهو ما ترتب عليه صدامٌ واسع بين أردوغان وكافة فئات المجتمع.