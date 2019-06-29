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اتحاد الغرف التجارية: تشكل لجنة هندسية ومالية لحصر خسائر حريق العتبة

السبت، 29 يونيو 2019 09:47 ص
اتحاد الغرف التجارية: تشكل لجنة هندسية ومالية لحصر خسائر حريق العتبة حريق العتبة
كتب – إسلام سعيد

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أصدر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة، برئاسة أمين صندوق الاتحاد وعضوية أساتذة الهندسة والمحاسبة لتقييم الخسائر التى تكبدها تجار العتبة، بسبب الحريق الذى دمر أكثر من 80 محلا والبضائع المخزنة بهم.

واضاف الوكيل، فى بيان له، أنه خاطب وزارة الصناعة والتجارة، لإصدار القرار الوزارى اللازم لجمع التبرعات لتعويض التجار المضارين، وذلك من خلال الغرف التجارية والتجار وهيئات المجتمع المدنى فى كافة ربوع مصر، وهو ما بادر به الاتحاد مرارا فى مثل تلك الظروف، كما حدث عقب كارثة السيول فى البحر الأحمر والبحيرة والإسكندرية، وحرائق مثيلة فى محافظات مختلفة، وهو أحد أدوار اتحاد الغرف التجارية فى الحفاظ على مصالح منتسبيهم، وفرص العمل لشركائنا من العاملين معهم والنهوض بالاقتصاد.

وأضاف الوكيل أنه خاطب أيضا وزارة المالية لتقوم بالتوجيه نحو منع حدوث مشاكل مع مصلحة الضرائب، نظرا لاحتراق كافة الدفاتر والمستندات بتلك المحال، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا آخر بتشكيل لجان بالغرف التجارية بكافة المحافظات لتقديم المعونة الفنية وعمل دورات تدريبية للمحال لمنع تكرار تلك الماساه، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيكون مكون رئيسى فى برنامج الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث التجارة والتجار.

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد ومنتسبيه، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات الذين يتجاوزوا 4،5 مليون منتسب، وشركائهم من العاملين معهم الذين يتجاوزون 18 مليون، كعهدهم دائما سيقفوا مع أشقائهم المتضررين من الحريق قى شراكة كاملة مع الحكومة.

 

 

 


الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

حريق العتبة

حرائق

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