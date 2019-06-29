إنشاء مستشفى للطب النفسى ومركز للأبحاث الطبية بمدينة أسوان الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قرر الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنشاء مستشفى للطب النفسى ومركز للأبحاث الطبية المتقدمة وعيادات اليوم الواحد داخل عدد من المبانى بمدينة أسوان الجديدة.

قال الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، إن هذه الخدمات الطبية الجديدة تأتى فى اطار دور جامعة أسوان لتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية والعمران فى مدينة أسوان الجديدة التى تتميز بمستقبل واعد.

وأوضح بأنه سيتم انشاء مستشفى للطب النفسى داخل المبنى الاول من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة وتخفيف معاناة المرضى فى مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، بينما يضم المبنى الثانى مركزا للأبحاث الطبية المتقدمة وعيادات لليوم الواحد فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد وغيرها.

وأشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأسوان أن مركز الابحاث الطبية والعيادات الخارجية الجديد يتكون من دور أرضى وطابقين ويضم 28 غرفة وسوف يتم الانتهاء من كافة التجهيزات وسوف يبدأ العمل به خلال شهرين، بينما يعتبر مركز الابحاث المتقدمة من المراكز الفريدة على مستوى جامعات الصعيد وسوف يتم تجهيزه على احدث المعايير القومية.

ولفت الدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان إلى أن معمل الأبحاث سيكون مركزا لتقديم خدمه الأبحاث الطبية المتقدمة للمرضى بالمحافظة والباحثين بكلية الطب والكليات العملية المختلفة بجامعة أسوان والكليات المناظره بالجامعات الاقليمية، وملحق به معمل لحيوانات التجارب ومركز للتدريب على الجراحات الدقيقة باستخدام الحيوانات كمحاكاة للجراحات البشرية لتدريب شباب الأطباء عليها.