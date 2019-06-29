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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب"

السبت، 29 يونيو 2019 03:38 م
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب" إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أصيب 7 أشخاص، ظهر اليوم السبت، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم نقلهم لمستشفي الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 طريق "غارب - الغردقة"، وانتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل النصابين.

وتبين عقب وصول رجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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