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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق نوى/ شبين القناطر بالقليوبية

السبت، 29 يونيو 2019 11:15 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق نوى/ شبين القناطر بالقليوبية تصادم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات نقل وملاكى وميكروباص بطريق نوى/ شبين القناطر، تم نقل المصابين للمستشفى، وجارى عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الأدارة العامة لمرور القليوبية، بوجود حادث تصادم بطريق نوى/ شبين القناطر.

وبالانتقال والفحص تبين للعميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور، والرائد على النواوى رئيس مرور شبينالقناطر ، وتبين تصادم 3 سيارات ملاكى قليوبية رقم 28104، وسيارة أجره ر ا ب 3798، واخرى  نقل ق ر ا 9179، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي وتم خروج اثنين وثلاثه يتلقون العلاج وجارى عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

 

 


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