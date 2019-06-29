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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل فى أسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 07:43 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل فى أسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل على كوبرى أسيوط العلوى بمركز الفتح بأسيوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ بحدوث تصادم بين سيارة ربع نقل، وتروسيكل، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


اسيوط

حادث تصادم اسيوط

تصادم تروسيكل بالفتح

حادث الكوبرى العلوي

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