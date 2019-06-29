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إصابة طالبتين بهبوط وإغماء أثناء امتحانات الثانوية العامة فى بنى سويف

السبت، 29 يونيو 2019 10:08 ص
إصابة طالبتين بهبوط وإغماء أثناء امتحانات الثانوية العامة فى بنى سويف اسعاف-ارشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أصيبت همت أحمد محمود طالبة فى الثانوية العامة بهبوط فى ضغط الدم أثناء أدائها الامتحان، اليوم، بلجنة مدرسة سمسطا الثانوية بمحافظة بنى سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم، كما أصيبت تقوى ساهر صلاح طالبة بإغماء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات الجديدة بمدينة بنى سويف العاصمة، ونقلت الطالبة بسيارة تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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