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إصابة طالبة بالانهيار العصبى وإغماء خلال امتحان الجيولوجيا بالبحيرة

السبت، 29 يونيو 2019 01:12 م
إصابة طالبة بالانهيار العصبى وإغماء خلال امتحان الجيولوجيا بالبحيرة اسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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اكدت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة  انتظام سير الامتحانات فى مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل والفلسفة وعلم النفس .

وأشارت إلى إصابة طالبة بالانهيار العصبى و إغماء  خلال امتحانات مادة الجيولوجيا بإدارة إدكو التعليمية وتم نقلها إلى المستشفى العام  لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية.

وكان نحو 32 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة قد  أدو  الامتحانات  فى يومها الثانى  أمام 100 لجنة امتحانات بمراكز المحافظة المختلفة.

من جانبه أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية كافة اللجان لإجراء الامتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة  الاستعداد بجميع الادارات التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب  وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين  بالإدارات التعليمية، موضحا أنه تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية  وربطها بغرفة العمليات الرئيسة  بالمديرية  لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.

 

ووجه وكيل وزارة  التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بمنتهى الشفافية  ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

 

وأشا الى تفعيل بروتوكولات التعاون بين  مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركة الكهرباء  والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة  ومقار لجان سير  امتحان الثانوية العامة .

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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