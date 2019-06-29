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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بأسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 08:56 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بأسيوط السيارة الملاكى
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع عمود إنارة عند مدخل رميح دائرة مركز منفلوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من سكان منطقة مدخل رميح التابعة لمركز منفلوط بوجود حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة شخصين بإصابات وكدمات وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 
 

اسيوط

حادث تصادم اسيوط

تصادم سيارة بعمود انارة

تصادم مدخل رميح

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