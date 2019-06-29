إصابة رئيس قبرص بكسر فى عظمة الفخد ويخضع لعملية جراحية

نيقوسيا (أ ش أ)

قال برودروموس برودرومو، المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية، إن الرئيس نيكوس أناستاسيادس، أُصيب بكسر فى عظمة الفخذ بساقه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية على إثرها.

وأضاف برودرومو، أنه لا يوجد خطر على الحالة الصحية العامة للرئيس القبرصى، موضحا أنه عانى من الكسر خلال حادث فى بلدة ليماسول الساحلية.

وكان أناستاسيادس، 72 عاما، خضع لعملية جراحية ناجحة فى القلب فى شهر ديسمبر عام 2014 لتقويم صمامات القلب التى تعانى من قصور، كما أنه حاليًا يعد رئيسًا للبلاد للسنة الثانية من الفترة الرئاسية الثانية على التوالى والتى مدتها خمس سنوات.