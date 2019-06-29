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إصابة رئيس قبرص بكسر فى عظمة الفخد ويخضع لعملية جراحية

السبت، 29 يونيو 2019 04:02 م
إصابة رئيس قبرص بكسر فى عظمة الفخد ويخضع لعملية جراحية الرئيس القبرصى
نيقوسيا (أ ش أ)

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قال برودروموس برودرومو، المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية، إن الرئيس نيكوس أناستاسيادس، أُصيب بكسر فى عظمة الفخذ بساقه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية على إثرها.

وأضاف برودرومو، أنه لا يوجد خطر على الحالة الصحية العامة للرئيس القبرصى، موضحا أنه عانى من الكسر خلال حادث فى بلدة ليماسول الساحلية.

وكان أناستاسيادس، 72 عاما، خضع لعملية جراحية ناجحة فى القلب فى شهر ديسمبر عام 2014 لتقويم صمامات القلب التى تعانى من قصور، كما أنه حاليًا يعد رئيسًا للبلاد للسنة الثانية من الفترة الرئاسية الثانية على التوالى والتى مدتها خمس سنوات.

 


رئيس قبرص

قبرص

الرئيس القبرصى

اصابة رئيس قبرص

اصابة الرئيس القبرصى

عظمة الفخد

نيقوسيا

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