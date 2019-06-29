إسكان الوادى الجديد ينفذ مشروعات خدمية بتكلفة 100 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، أن اليوم السبت، سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بإجمالى 15 مشروعا خدميا وإسكانيا متنوعا بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ضمن خطة مديرية الإسكان على مستوى مراكز المحافظة .

وقال حسين إنه جرى تنفيذ مشروع تطوير نزل الشباب بالخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير منطقة مشربية غيث بالخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وإنشاء 100 منزل ريفى شمال الخارجة بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأضاف حسين أنه جرى الانتهاء من إنشاء وحدتى إطفاء فى قرى غرب الموهوب والقصر بمركز الداخلة بتكلفة 4,5 مليون جنيه، ومبنى إدارى لقوات الحماية المدينة بالخارجة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومبنى إدارى لمديرية التضامن الاجتماعى بالخارجة بتكلفة 4,7 مليون جنيه، ونقطة إطفاء بقرية الثورة بالخارجة بتكلفة 3,5 مليون جنيه، وعمارتين سكنيتين للطلاب المغتربين من أبناء المحافظة فى مدينة المنيا بتكلفة 2 مليون جنيه.

أكد حسين أنه جار الانتهاء من تنفيذ ومشروعات للصرف الصحى بقرى عثمان بن عفان بالفرافرة وصنعاء بالخارجة وبدخلو بالداخلة والموشية بالداخلة وتنفيذ مشروع إسكان حالات أولى بالرعاية بالفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه، وإنشاء سوق حضارى بمدية الفرافرة بتكلفة 3,5 مليون جنيه.