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إسبانيا تتمكن من احتواء حريق كبير للغابات فى إقليم كتالونيا

السبت، 29 يونيو 2019 07:39 م
إسبانيا تتمكن من احتواء حريق كبير للغابات فى إقليم كتالونيا حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت السلطات الإسبانية أنها تمكنت من احتواء حريق كبير في الغابات بإقليم كتالونيا شمال شرق البلاد، محذرة في الوقت ذاته من أن الرياح ودرجة الحرارة المرتفعة التي من المتوقع أن تظل عند 40 درجة مئوية، اليوم السبت، قد تساعد على تجدد الحريق.

 

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن وزير داخلية إقليم كاتالونيا، ميكيل بوخ، قوله إن رجال الإطفاء اقتربوا من السيطرة على الحريق في المنطقة الجبلية التي لا تزال مشتعلة منذ أربعة أيام، منوها بتواجد نحو 500 رجل إطفاء في موقع الحريق، مضيفا أن 21 شخصا ممن شاركوا في مهام الإطفاء احتاجوا لمساعدة طبية الليلة الماضية.

 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من حرائق الغابات الأخرى التي اندلعت في إسبانيا حدثت بسبب الهواء الساخن القادم من إفريقيا، والمتجه نحو الشمال مسببا موجة حارة في أوروبا.

 

 


اسبانيا

حرائق الغابات

افريقيا

اوروبا

كتالونيا

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