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إزالة 180 حالة إشغال فى حملة مكبرة بشارع المطار بمدينة أسوان صور

السبت، 29 يونيو 2019 03:07 م
إزالة 180 حالة إشغال فى حملة مكبرة بشارع المطار بمدينة أسوان صور حمله اشغالات
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان،اليوم السبت،حملة لإزالة كافة الإشغالات بشارع المطار والشوارع الجانبية المحيطة به وخاصة عربات الباعة الجائلين الموجهة لمسجد المطار والمنطقة الواقعة في حرمه.
 
وأكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان،بأن الحملة قامت بإزالة 180 حاله إشغال ، بجانب تحرير محاضر و مصادرة المضبوطات المستخدمة في إشغال الطريق العام ، لافتاً بأن الحملة شاركت فيها قوات من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس القسم والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق ، بالإضافة إلى المسئولين والعاملين والفنيين بحى غرب مدعمين بسيارات النقل ومختلف معدات وأدوات الإزالة.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ أسوان أحمد إبراهيم،بالوقوف بحزم وشدة أمام ظاهرة الإشغالات والبلطجة في الشوارع الداخلية والأسواق لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى.
 
 
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اسوان

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