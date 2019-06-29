إزالة الإعلانات المصلقة على الجدران و الاشغالات بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مدينة الزقازيق، حملة مكبرة صباح اليوم السبت، لإزالة الإشغالات والإعلانات الملصقة من على جدران وحوائط العقارات والأسوار والمصالح الحكومية، وبدء إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال المخالفين .

كما شملت الحملة أيضا، مراجعة تراخيص المقاهى وغلق غير المرخص منها وإزالة الحواجز الأسمنتيه أو الحديدية من أمام المحال التى تسبب إشغال للطريق وإعاقة حركة المرور أمام الماره والسيارات.

وكان أكد محمد الصافى رئيس مركز الزقازيق، إنه تم تنفيذ قرار بإغلاق 21 كافتيريا ومقهى بدون تراخيص، ذلك تنفيذا لتعليمان المحافظ الدكتور ممدوح غراب .

جاءت الحملة بعد جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية للإطمئنان على مستوى وإستمرار أعمال النظافة فى أيام الأجازات والعطلات، وكذلك أعمال الرصف للمحاور المرورية الجديدة والتى فتحت للتخفيف من حده الإزدحام والتكدس المرورى بالمدينة والتيسير على المواطنين خاصه فى أوقات الذروة.



حملة إزالة الإشغالات والإعلانات بالشرقية



حملة إزالة الإشغالات والإعلانات بالشرقية



حملة إزالة الإشغالات والإعلانات بالشرقية