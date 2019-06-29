سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إحصائية: ضياع أكثر من 420 ألف يوم عمل فى 2018 ببلجيكا بسبب الإضرابات

السبت، 29 يونيو 2019 09:19 ص
إحصائية: ضياع أكثر من 420 ألف يوم عمل فى 2018 ببلجيكا بسبب الإضرابات شارل ميشيل
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الحكومة البلجيكية الحالية برئاسة شارل ميشيل إضرابات أكثر من الحكومات السابقة فى العقود الأخيرة، ما أثر بالسلب على العمل.

ووفقًا للإحصائية التى قام بها "ONSS" المكتب الوطنى للضمان الاجتماعى، التى نشرتها صحيفة دو ستاندر البلجيكية، فقد تسببت الإضرابات فى بلجيكا فى ضياع 422.249 يوم عمل فردى فى 2018، خلال الثلاثين سنة الماضية، كان هناك فى المتوسط 238 ألف يوم إضراب سنويًا، لكن فى ظل الحكومة الحالية، تضخم هذا الرقم.

ومنذ عام 2014 تم تسجيل 853000 يوم إضراب، حيث تعتبر هذه الحكومة، أكثر الحكومات مثيرة لسخط المواطنين، منذ حكومة ديهان الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإضرابات لم تكن جميعها ذات دوافع سياسية، ففى نوفمبر الماضى على سبيل المثال، كانت غالبية الأيام الضائعة بسبب الإضراب تتعلق بشركة "bpost"، كما أن الإضرابات السياسية الكبيرة بدأت فى الظهور، وكذلك تلك المتعلقة بتعديلات قانون سن التقاعد، والارتفاع الحاد فى تكلفة المعيشة أو الانخفاض البطىء فى البطالة.


بلجيكا

الاضرابات فى بلجيكا

الاضراب

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة