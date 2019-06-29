أهالى حى أرض المعلمين بالخارجة يشكون من تذبذب التيار الكهربائى وتلف الأجهزة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أبدى أهالى حى أرض المعلمين، التابع لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، استياءهم الشديد من تكرار ظاهرة تذبذب التيار الكهربائى وعدم انتظامه أغلب ساعات اليوم، وهو ما يتسبب فى تعطل عدد كبير من الأجهزة المنزلية وعدم قدرتهم على تشغيل مكيفات الهواء فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة طوال اليوم.

ورصد عدد من المواطنين حالات تذبذب التيار الكهربائى بالمنازل والتى يصاحبها عدم قدرة الدوائر الكهربائية على تشغيل الإنارة والأجهزة الكهربائية لفترات منتظمة، خاصة فى فصول الصيف بسبب زيادة الأحمال على الشبكة، نظرا لزيادة الامتداد العمرانى فى الحى، وتحميل المشتركين الجدد على نفس الأكشاك، وهو ما أدى لحدوث المشكلة .

وقال حسن محمد عمر، أحد أهالى حى أرض المعلمين، إن تذبذب التيار الكهربائى تسبب فى تعطل عدد من الأجهزة المنزلية لديهم، مما سبب لهم ضيقا لتزايد حجم الخسائر وعدم شعورهم بالراحة .

وأضاف مؤمن عبد الرحيم، من سكان الحى، أنه لا يعقل فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بتلك الصورة ألا ينتظم التيار الكهربائى فى المنازل بالحد الذى يسمح لهم بتشغيل أجهزتهم المنزلية دون خوف، وألا يضطرون لشراء جهاز لضبط التردد الكهربائى والذى لا يعمل بالكفاءة المطلوبة للحد دون تضرر الأجهزة الكهربائية.

ومن جانبه أكد المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حى أرض المعلمين يقع ضمن نطاق أرض الجمعيات والتى لم تقم بتوصيل المرافق بالصورة الكافية لتغطية احتياجات السكان، حيث إنه كان مقررا تركيب أكثر من كشك لضمان عدم حدوث المشكلة ولكن ذلك لم يحدث، مما أدى بالسكان الجدد للتحميل على الأكشاك القديمة والتى لم تعد تتحمل الضغوط عليها، خاصة فى فصل الصيف .

وأضاف رضون أنه سيتم فحص المشكلة مع المتضررين للتأكد أنه عدم انتظام للتيار الكهربائى، حيث من الممكن وجود أسباب أخرى تتم معالجتها، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء بالخارجة ليست به أية مشكلات نهائيا بشأن ضعف الأحمال باستثناء أرض الجمعيات، والتى لم يقوم مجالس إداراتها بتوصيل المرافق بالصورة الصحيحة لتغطية احتياجات سكان تلك المناطق، حيث إن قطاع الكهرباء قام بعرض المشكلة على الجهات المختصة لبحث آليات حلها فى أسرع وقت ممكن.



















