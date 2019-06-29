أنجيلا ميركل تطمئن الصحفيين بشأن حالتها الصحية

أوساكا (أ ش أ)

طمأنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الصحفيين بشأن حالتها الصحية، قائلة "أننى بخير"، ذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن حالتها الصحية فى ختام قمة مجموعة العشرين فى مدينة "أوساكا" باليابان، التى شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات مرهقة مع قادة العالم الآخرين.

وكانت ميركل، 64 عامًا، بدت مضطربة وتم رصدها ترتعش خلال إحدى المراسم التى أقيمت فى العاصمة الألمانية برلين، كما أنها شوهدت خلال وقوفها بجانب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينكسى، الأسبوع الماضى يرتعش جسدها بالكامل على الرغم من الطقس الحار، إلا أنها صرحت بعد ذلك أنها بخير.