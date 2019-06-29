أمهات طلاب الثانوية العامة يفترشون الأرصفة ويقرأن القرآن أمام اللجان

كتب – أسامة طلعت

افترشت أمهات طلاب الثانوية العامة، الأرصفة، أمام لجان امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، بمدرسة جمال عبد الناصر .

وبدأت قبل قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم فى المواد الثلاثة.

وشهدت اللجان تفتيش الطلاب لحظة دخولهم بحثا عن أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية، كما تواصلت غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع رؤساء اللجان لمتابعة وصول الأسئلة وجاهزة اللجان لاستقبال الطلاب وعدم وجود أى مشكلات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".