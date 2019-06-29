أمريكا تدعو ميانمار لإعادة خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فى ولايتين

واشنطن (رويترز)

حثت الولايات المتحدة، اليوم السبت، ميانمار على الإنهاء الفورى لقطع خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فى بعض المناطق بولايتين هناك وقالت إن إعادة الخدمة سيساعد فى توفير الشفافية بشأن ما تقول الحكومة إنها إجراءات لتطبيق القانون لتجنب الاضطرابات.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" من قطع خدمات الإنترنت الذى أدى لحرمان ما يصل إلى مليون شخص فى ولايتى راخين وتشين من الاتصالات المعتمدة على الإنترنت.

وذكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة يانغى لي، التى تراقب أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار، يوم الاثنين أن الجيش هناك يقوم "بعمليات تطهير" ضد متمردى جيش أراكان فى المناطق التى تأثرت بقطع الخدمة وقالت إنها تخشى أن يكون قطع السلطات للخدمة "غطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان".

وقالت أورتاجوس فى البيان إن خدمات الإنترنت يجب أن تعود "دون إبطاء"، وتابعت قائلة "سيساعد استئناف الخدمة على توفير الشفافية وتحديد المسؤولية عما تزعم الحكومة أنه إجراءات لإنفاذ القانون بهدف منع اندلاع المزيد من أعمال العنف فى المناطق المتضررة".

ونفى متحدث عسكرى علم الجيش فى ميانمار بقطع الخدمة كما نفى مسؤوليته عن ذلك.