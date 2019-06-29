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أردوغان لا يعرف الحريات.. هاشتاج يتضامن مع تركية تحاكم بتهمة إهانة الخليفة

السبت، 29 يونيو 2019 07:09 م
أردوغان لا يعرف الحريات.. هاشتاج يتضامن مع تركية تحاكم بتهمة إهانة الخليفة أردوغان وقمع الحريات
كتب أمين صالح

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ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن جنان كفتانجى أوغلو، أمين حزب الشعب الجمهورى المعارض فى إسطنبول، مثُلت أمس الجمعة، أمام المحكمة بتهمة إهانة الدولة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان على شبكة الإنترنت.

 

وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم السبت، إن مئات المواطنين ذهبوا أمام المحكمة لإعلان تضامنهم مع المئات إلى المحكمة للتضامن مع كفتانجى أوغلو،وانتشر هاشتاج "تركيا تقف معك، أيتها الرئيسة جنان"، للتضامن معها.

 

فى سياق متصل أكد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، على أن التهم الموجهة لكفتانجى ما هى إلا لتشويه سمعتها السياسية واصفا إياها بالمحاولة البائسة لتقييد الحقوق والحريات داخل تركيا.

 

يذكر أن أكرم أوغلو فاز بجولة الإعادة فى انتخابات إسطنبول يوم 31 مايو الماضى على منافسه رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم.


اكرم اوغلو

اردوغان

قمع اردوغان

تركيا

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