أخبار × 24 ساعة.. "حماية المستهلك" تكثف حملاتها خلال احتفالات 30 يونيو

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن امتحان الدور الثانى

التعليم تعتمد نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93%

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

مباحثات مع شركة ألمانية لتوريد وتصنيع وتأهيل 190 جرار سكة حديد لمصر

حماية المستهلك: تكثيف الحملات الرقابية خلال احتفالات 30 يونيو

انطلاق أول أفواج حج الجمعيات من الجيزة والدقهلية بقوة 750 حاجا 23 يوليو.. ضيوف الرحمن يصلون المدينة المنورة ويستقرون فى المخيمات بـ"الصوفا بيد" فى منى وعرفات.. ووجبات جافة وساخنة فى أماكن تأدية المناسك

"التعليم العالى": 7759 طالبا وافدا تقدموا للدراسة بالجامعات المصرية

"التعليم العالى" تجرى بروفات على دليل الشهادات المعادلة قبل طباعته.. "قطاع التعليم": إرشادات الثانوية العامة على موقع التنسيق.. ونظام القدرات الإلكترونى يقتل آمال السماسرة.. ويؤكد: اللى هيقرب من التنسيق هيتحاسب

الزراعة: تغليظ عقوبات التعديات على الأراضى ساهم فى تراجع مخالفات البناء

أصناف الأرز الجاف ملجأ الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. خطة لزراعة أنواع هجين مبكرة النضج وعالية الإنتاجية على مصاطب.. المحاصيل الحقلية: جار طرح أصناف للطراز اليابانى المتحمل للملوحة والمقاوم للأمراض

قافلة الأزهر والأوقاف: التيسير فى الإسلام ليس شعارات بل مبادئ وأعمال

وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لخروجه عن منهج الوزارة الدعوى