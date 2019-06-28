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7 مشروعات كبرى لقطاع البتروكيماويات باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 ص
7 مشروعات كبرى لقطاع البتروكيماويات باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار تكرير البترول-أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول، تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات، منها ما يتم تنفيذه حاليا، ومنها ما يتم اتخاذ الإجراءات من أجل البدء في التنفيذ، وآخرى تحت الدراسة.
 

ويتم حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار وتضم الآتي: 

 
1-مشروع انتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك  باستثمارات 60 مليون دولار.
 
٢- البدء فى تنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعى ( البولى بيوتادين ) بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية باستثمارات حوالى 105 مليون دولار.
 
 ٣-البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية ( سيدبك )، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار .
 
 4- مشروع إنتاج الألواح الخشبية ( MDF )، والذى سيقام بكفر الشيخ.
 
5- مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد، لشركة موبكو، بميناء دمياط ، باستثمارات 180 مليون دولار  .
  

أما فيما يتعلق بالمشروعات الجارى، اتخاذ الإجراءات لتنفيذها فتضم :

 
1- مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس " التكلفة الاستثمارية المتوقعة 35ر2 مليار دولار.
 

مشروعات جارى دراسة تنفيذها وهى كالتالي. 

 
1-مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين، لإنتاج مواد بترولية مثل (السولار، البنزين) ومنتجات بتروكيماوية، مثل العطريات  وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالى 5ر8 مليار دولار .

وزارة البترول

مشروعات البتروكيماويات

البترول

النفط

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