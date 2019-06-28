7 مشروعات كبرى لقطاع البتروكيماويات باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار

تستهدف وزارة البترول، تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات، منها ما يتم تنفيذه حاليا، ومنها ما يتم اتخاذ الإجراءات من أجل البدء في التنفيذ، وآخرى تحت الدراسة.
ويتم حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار وتضم الآتي:
1-مشروع انتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك باستثمارات 60 مليون دولار.
٢- البدء فى تنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعى ( البولى بيوتادين ) بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية باستثمارات حوالى 105 مليون دولار.
٣-البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية ( سيدبك )، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار .
4- مشروع إنتاج الألواح الخشبية ( MDF )، والذى سيقام بكفر الشيخ.
5- مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد، لشركة موبكو، بميناء دمياط ، باستثمارات 180 مليون دولار .
أما فيما يتعلق بالمشروعات الجارى، اتخاذ الإجراءات لتنفيذها فتضم :
1- مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس " التكلفة الاستثمارية المتوقعة 35ر2 مليار دولار.
مشروعات جارى دراسة تنفيذها وهى كالتالي.
1-مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين، لإنتاج مواد بترولية مثل (السولار، البنزين) ومنتجات بتروكيماوية، مثل العطريات وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالى 5ر8 مليار دولار .
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