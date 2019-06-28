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65 فنانا من 4 دول يرسمون لوحة تجسد "أفريقيا قارة الحضارات".. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:15 ص
65 فنانا من 4 دول يرسمون لوحة تجسد "أفريقيا قارة الحضارات".. صور افتتاح الصالون
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شارك 65 فنانا بـ71 عملا فنيا من دول مصر والمغرب والجزائر وتنزانيا فى صالون "أفريقيا قارة الحضارات" المقام على هامش استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بقصر ثقافة الإسماعيلية، ونالت الأعمال الفنية التى تم إنجازها أعجاب الضيوف الذين شاركوا فى افتتاح المعرض.

وافتتح الفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، يرافقه ابتسام فريد مدير عام الإقليم ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين، الصالون تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور منى الصياد، قوميسير المعرض.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، حتى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

كما تستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (1)

 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (2)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (3)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (4)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (5)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (6)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (7)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (8)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (9)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (10)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (11)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (12)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (13)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (14)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (15)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (16)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (17)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (18)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (19)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (20)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (21)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (22)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (23)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (24)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (25)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (26)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (27)
 
 
افتتاح صالون أفريقيا قارة الحضارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على هامش أمم أفريقيا (28)

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