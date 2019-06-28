31 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد خلال عام 19/2020

كتب عبد اللطيف صبح

توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 استثمارات حكومية بنحو 31.2 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تناهز 22% مقارنة بعام 18/2019، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ حوالى 27.6 مليار جنيه.

وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر بواقع 50.2% من الاستثمارات الحكومية المُوجهة لمحافظات الصعيد عام 19/2020 وبقيمة تبلغ 15.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد (بنى سويف، المنيا، الفيوم) بنسبة 25.6%، فى حين تُشكل الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، الوادى الجديد) النسبة المتبقية 24.2%.

وتستحوذ محافظة البحر الأحمر على النسبة الأكبر من من الاستثمارات الحكومية المُوجهة لصالح إقليم جنوب الصعيد بنسبة 22.8% وبقيمة تبلغ 3.75 مليار جنيه وبزيادة 59.3% مقارنة بالعام 18/2019، ويليها محافظة أسوان بنسبة متقاربة 22.7% بقيمة 3.55 مليار جنيه، وتأتى فى المركز الثالث محافظة قنا بنسبة 22.7%.

وتحتل محافظة المنيا المركز الأول من الاستثمارات الحكومية المُوجهة لإقليم شمال الصعيد بنيبة 42% وبقيمة تبلغ 3.4 مليار حنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 33.4% بقيمة 2.7 مليار جنيه، وفى المركز الثالث تأتى محافظة الفيوم بنسبة 24.6% بإجمالى استثمارات تناهز نحو 2 مليار جنيه.

وتستحوذ محافظة الوادى الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد 50.5% وبقيمة تبلغ 3.9 مليار جنيه وبزيادة 86.5% مقارنة بعام 18/2019، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 49.5% بقيمة تبلغ 3.74 مليار جنيه.