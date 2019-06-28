120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تستعد نحو 120 شركة مصرية، لغزو السوق الألمانى، مطلع العام المقبل، من خلال المشاركة فى 3 من أهم المعارض العالمية .

ووفق المصادر من المنتظر مشاركة نحو 49 شركة فى معرض هايم تكستايل للمفروشات والغزل والنسيج فى الفترة من 7 إلى 10 يناير المقبل فى مدينة فرانكفورت .

كما ستشارك نحو 80 شركة فى معرض فروت لوجستيكا، الأهم عالميا فى مجال الصادرات الزراعيةن وذلك فى العاصمة الألمانية برلين فى الفترة من 3 إلى 7 فبراير العام المقبل ، علاوة على مشاركة مجموعة النساجون الشرقيون فى معرض هانوفر الدولى للمفروشات والسجاد اعتبارا من 8 فبراير المقبل .