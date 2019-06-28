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120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:00 ص
120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل صادرات -أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تستعد نحو 120 شركة مصرية، لغزو السوق الألمانى، مطلع العام المقبل، من خلال المشاركة فى 3 من أهم المعارض العالمية .
 
ووفق المصادر من المنتظر مشاركة نحو 49 شركة فى معرض هايم تكستايل للمفروشات والغزل والنسيج فى الفترة من 7 إلى 10 يناير المقبل فى مدينة فرانكفورت .
 
كما ستشارك نحو 80 شركة فى معرض فروت لوجستيكا، الأهم عالميا فى مجال الصادرات الزراعيةن وذلك فى العاصمة الألمانية برلين فى الفترة من 3 إلى 7 فبراير العام المقبل ، علاوة على مشاركة مجموعة النساجون الشرقيون فى معرض هانوفر الدولى للمفروشات والسجاد اعتبارا من 8 فبراير المقبل .

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هانوفر

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