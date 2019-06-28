‏قطاع الأعمال : عينات تحليل المخدرات للعاملين سلبية بنسبة 99.9%؜

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة لها نحو 118 شركة، انتهت من عملية تحليل المخدرات للعاملين.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن عينات العمال بالشركات سلبية بنسبة 99.9%؜، لافتة إلى أنه تم اكتشاف بعض العينات الإيجابية .

وحول التصرف مع من ثبت تعاطيه المخدرات، قالت المصادر، إنه تم فصل عدد من العاملين المتعاقدين مع الشركات، والذين ثبت تعاطيهم المخدرات فى حين تم منح مهلة 3 أشهر للموظفين، والعمالة المثبتة فى الشركات، وبعدها فى حالة وجود عينات إيجابية لأى عامل سيتم فصله.