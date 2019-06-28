‏قطاع الأعمال : عينات تحليل المخدرات للعاملين سلبية بنسبة 99.9%؜

كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة لها نحو 118 شركة، انتهت من عملية تحليل المخدرات للعاملين.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن عينات العمال بالشركات سلبية بنسبة 99.9%، لافتة إلى أنه تم اكتشاف بعض العينات الإيجابية .
وحول التصرف مع من ثبت تعاطيه المخدرات، قالت المصادر، إنه تم فصل عدد من العاملين المتعاقدين مع الشركات، والذين ثبت تعاطيهم المخدرات فى حين تم منح مهلة 3 أشهر للموظفين، والعمالة المثبتة فى الشركات، وبعدها فى حالة وجود عينات إيجابية لأى عامل سيتم فصله.
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