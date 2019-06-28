‎القبض على محامى فى بنها بتهمة استخدام كاميرا متحركة لتصوير السيدات ليلًا

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على محامى "30 سنة" لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلاً للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث قسم ثانى بنها، بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها بعثورة على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونه شقته أثناء نومه فقام بضبطها.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محامى، وتم ضبطه وتبين انه يقوم باستخدامها عن بعد فى التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن فى منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك، وتم التحفظ على الطائرة، وبالعرض على النيابه قررت حبس المحامى 4 أيام على ذمة التحقيقات‎.