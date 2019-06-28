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وول ستريت جورنال: دويتشه بنك يدرس تسريح 20 ألف موظف

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:36 م
وول ستريت جورنال: دويتشه بنك يدرس تسريح 20 ألف موظف دويتشه بنك
رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة إن دويتشه بنك ،  يدرس الاستغناء عن 15 ألف إلى 20 ألف وظيفة، أو أكثر من وظيفة من بين كل ست وظائف دائمة، فى عملياته حول العالم.
 
وأضافت الصحيفة ، أن تسريح هؤلاء الموظفين سيحدث على الأرجح على مدار أكثر من عام وسيشمل مختلف المناطق وأنشطة البنك.
 
وفى الأسبوع الماضى أبلغت مصادر رويترز ،أن البنك يخطط لخفض حجم أنشطته فى الأسهم الأمريكية ، فيما يحاول  الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك  ، اقناع المستثمرين بأنه يمكنه أن يحدث نقلة نوعية فى أكبر بنك فى ألمانيا ، والذى هوت أسهمه إلى مستوى قياسى منخفض هذا الشهر.
 

وول ستريت جورنال

دويتشه بنك

تسريح موظفين

اخبار الاقتصاد

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