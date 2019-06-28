وزير يمنى: الحوثيون يتبعون نظام الملالى فى إيران

إيمان حنا

أكد وزير السياحة اليمنى محمد قباطى ، أن الحوثيين يتبعون نظام الملالي في إيران ، و لا يمكن أن يصبحوا عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي .

وأضاف قباطى،فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى:"تويتر" . أن فشل الأمم المتحدة في التعامل الصارم والجاد مع تلك الحقيقة ،لن يكون ضارًا للسلم في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل سيكون أبلغ ضررًا من ذلك لِـ الإستقرار الدولي و الأمن والسلم العالميين ، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تمارس عبر منظماتها العاملة فى اليمن خطوات فاضحة لدعم الحوثى وجرائمه، حيث تدعم جهود زراعة الألغام بـ20 شاحنة وسبقها دعم مالى بأكثر من 15 مليون دولار لبرنامج الحوثى لزراعة الألغام المدعوم أمميا".

وسبق أن سلم البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة UNDP، 20 سيارة دفع رباعى لمركز نزع ألغام تابع للحوثيين فى محافظة الحديدة، لدعم الجهود الجارية فى الحديدة لنزع الألغام.