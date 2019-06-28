سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير يمنى: الحوثيون يتبعون نظام الملالى فى إيران

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:49 م
وزير يمنى: الحوثيون يتبعون نظام الملالى فى إيران الألغام الحوثية فى اليمن
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير السياحة اليمنى محمد قباطى ، أن الحوثيين يتبعون نظام الملالي في إيران ، و لا يمكن أن يصبحوا عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي .

وأضاف قباطى،فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى:"تويتر" .  أن فشل الأمم المتحدة في التعامل الصارم والجاد مع تلك الحقيقة  ،لن يكون ضارًا للسلم في منطقة  الشرق الأوسط فحسب، بل سيكون أبلغ ضررًا من ذلك لِـ الإستقرار الدولي و الأمن والسلم العالميين ، مشيرا الى  أن الأمم المتحدة تمارس عبر منظماتها العاملة فى اليمن خطوات فاضحة لدعم الحوثى وجرائمه، حيث تدعم جهود زراعة الألغام بـ20 شاحنة وسبقها دعم مالى بأكثر من 15 مليون دولار لبرنامج الحوثى لزراعة الألغام المدعوم أمميا".

وسبق أن سلم البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة UNDP، 20 سيارة دفع رباعى لمركز نزع ألغام تابع للحوثيين فى محافظة الحديدة، لدعم الجهود الجارية فى الحديدة لنزع الألغام.


اليمن

الحوثيين

زراعة الالغام

حرب اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة