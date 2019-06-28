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وزير خارجية النمسا يشارك فى اجتماع الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:00 م
وزير خارجية النمسا يشارك فى اجتماع الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرج
أ ش أ

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شارك وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرج، اليوم، فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، فى بيان اليوم الجمعة، إن الوزير النمساوى خلال مشاركته فى الدورة 41 من اجتماعات مجلس حقوق الانسان أكد على التزام النمسا فى المجال الإنسانى، وعلى دورها المؤثر كعضو فى مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، مشيرا الى أن أولويات النمسا تتركز على حماية حقوق الانسان وتعزيز التعددية.

وشددت على تأكيد النمسا على حماية التعددية فى مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والهجرة والإرهاب، وأشارت الى أن أولويات السياسة الخارجية للنمسا تشمل نزع السلاح النووى وتفعيل معاهدة حظر الأسلحة النووية.

ونوهت إلى لقاء وزير خارجية النمسا مع كل من المفوض السامى لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، حيث شرح لهم أولويات النمسا فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلا عن دعم النمسا للعمل الإنسانى للجنة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية العليا للاجئين.

 


وزير الخارجية النمساوى

مجلس حقوق الانسان

نزع السلاح النووى

حظر الاسلحة النووية

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