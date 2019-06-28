وزير خارجية العراق يدين اقتحام سفارة البحرين: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسية

كتب : أحمد جمعة

أجرى وزير الخارجية العراقى محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب الوزير عن إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس لمقرِ السفارة البحرينية فى العراق، مُؤكّداً التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة مملكة البحرين.

وشدد وزير الخارجية العراقى بحسب بيان صحفى للوزارة، الجمعة، على ان مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسى بين بغداد والمنامة.

من جهته، أكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تفهم البحرين لما حدث، مؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تؤثـر في العلاقات الأخوية بين البلدين.