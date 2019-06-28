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وزير الزراعة التونسى يدعو لتبادل الخبرات فى المجال الزراعى على المستوى الإفريقى

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:00 م
وزير الزراعة التونسى يدعو لتبادل الخبرات فى المجال الزراعى على المستوى الإفريقى وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى سمير الطيب - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى سمير الطيب، إن تونس تمتلك العديد من الخبرات فى عدة قطاعات ومستعدة لإرسال خبرات تقنية لبحث سبل التعاون مع الدول الإفريقية، داعيا إلى تبادل الخبرات فى المجال الزراعى على المستوى الإفريقى.

وأكد الوزير التونسى - فى كلمة اليوم الجمعة أمام عدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين فى تونس والمشاركين فى إطار اجتماع الدورة الرابعة لأيام الصداقة الإفريقية - أهمية تبادل الخبرات فى المجال الزراعى على المستوى الإفريقى بما فيها الموارد المائية وتربية الماشية والصيد البحرى والبحث العلمى الزراعى.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج فى إطار توجه تونس نحو القارة الإفريقية خاصة بعد المصادقة على انضمامها للمجموعة الاقتصادية لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا"، وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون التونسى الإفريقى فى المجال الزراعي، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة جنوب/ جنوب وتوفير العديد من الفرص لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى البلدان الإفريقية.

وشدد الطيب على أهمية تدعيم التعاون الثلاثى بين تونس والبلدان الإفريقية والمنظمات الدولية لتعزيز التبادل التجارى للمنتجات الزراعية التونسية لإفريقيا.

فى سياق متصل، اختتم مسئولون تونسيون وأوروبيون، اليوم، رسميا مشروع التوأمة للدعم المؤسساتى لوزارة الزراعة التونسية البالغ إجمالى تمويلاته 1.5 مليون يورو على مدى 40 شهرا، واستهدف مساعدة وزارة الزراعة التونسية على إعداد وتنفيذ سياسات زراعية شاملة وبعيدة المدى وتبادل التجارب مع وزارات الزراعة بكل من فرنسا وإيطاليا.

 

 


وزير الزراعة التونسى

ايام الصداقة الافريقية

العلاقات التونسية الافريقية

وزارة الزراعة التونسية

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