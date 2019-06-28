وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

اسطنبول (رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا قتل وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الخميس، عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف المورتر.

وفى بيان، قالت الوزارة إن الهجوم شن من أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية مشيرة إلى أنها تعتبره هجوما متعمدا، وأنه تم إجلاء الجرحى وأنهم يخضعون حاليا للعلاج.

وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق الروسى فى أنقرة بسبب الهجوم وأبلغته أنها سترد عليه "بأشد السبل".

وتعرضت مواقع مراقبة تركية بالمنطقة لهجمات مشابهة فى وقت سابق من يونيو، وعقب الهجوم السابق، رد الجيش التركى بتوجيه ضربات بأسلحة ثقيلة.

وشاركت روسيا، المؤيدة للرئيس السورى بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة فى رعاية اتفاق لخفض التصعيد فى إدلب العام الماضي.

وانهار الاتفاق مؤخرا مما دفع مئات الآلاف من المدنيين للفرار من المنطقة. وإدلب آخر معقل متبق للمعارضة السورية بعد ثمانى سنوات من الحرب.