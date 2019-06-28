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وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة فتاة بالعمرانية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:23 ص
وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة فتاة بالعمرانية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشارت التحريات الأولية، فى واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية، لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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