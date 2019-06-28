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واشنطن: خطوات المكسيك لتقليل عدد المهاجرين العابرين للحدود بدأت تؤتى ثمارها

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:32 م
واشنطن: خطوات المكسيك لتقليل عدد المهاجرين العابرين للحدود بدأت تؤتى ثمارها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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قال وزير الأمن الداخلى بالوكالة فى الولايات المتحدة الأمريكية، كيفن ماكالينان، اليوم الجمعة، إن حالات الاحتجاز بين صفوف المهاجرين على الحدود الأمريكية - المكسيكية من المتوقع أن تنخفض بنسبة 25% خلال شهر يونيو الجارى بعد مجهودات مكسيكو سيتى فى وقف تدفقهم.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية عن كيفن ماكالينان، قوله، إن الخطوات التى اتخذتها المكسيك لتقليل عدد المهاجرين العابرين للحدود بدأت تؤتى ثمارها، مشيراً إلى أن هذه الأمور اتضحت جيداً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من خلال انخفاض نسبته 25% خلال يونيو الجارى "وهو ما يُعد أكثر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية".

وأوضح وزير الأمن الداخلى الأمريكى بالوكالة، أن الأسابيع القادمة ستظهر بالضبط حجم تأثير جهود المكسيك فى هذا الصدد، والجدير بالذكر أن أكثر من 144 ألف مهاجر غير شرعى تم توقيفهم على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضى.

 


الامن الداخلى الامريكى

الحدود الامريكية المكسيكية

الحرس الوطنى المكسيكى

الهجرة الى امريكا

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