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هوك: لدينا دليل على توجه 20 قاربا من إيران إلى مياه الإمارات قبل اعتداء الفجيرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:12 م
هوك: لدينا دليل على توجه 20 قاربا من إيران إلى مياه الإمارات قبل اعتداء الفجيرة براين هوك المبعوث الأمريكى الخاص لإيران
كتب وكالات

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قال المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دليل على أن هناك 20 قاربا قدموا من الجانب الإيرانى إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة، بحسب "سبوتنيك".

وأكد هوك، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن إيران مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة، إيران مسئولة عن الهجوم على ناقلات قالبة الفجيرة وفى مضيق هرمز،…لدينا دليل أن هناك عشرون قاربا قدموا من الجانب الإيرانى إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنهم غواصين لإحداث الضرر.

 

وأضاف أن "إيران تستخدم تمويهات لإخفاء شحناتها المختلفة"، وأشار إلى أن "أكثر من 60 فى المئة من النفط الذى يخرج من مضيق هرمز يذهب إلى الأسواق الآسيوية".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، فى 12 مايو الماضي، وأكدت الإمارات أن السفن، التى أصيبت بالضرر السفن هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اى ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.   

 


هوك

20 قاربا

إيران

الإمارات

اعتداء الفجيرة

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