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هبوط أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبك

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:02 ص
هبوط أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبك ترامب ونظيره الصينى
سول – رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون أى تطور فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مُقرر بين رئيسى البلدين يوم السبت فى مجموعة العشرين، ويتطلعون إلى اجتماع أوبك الأسبوع القادم.
 
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 35 سنتا أو 0.5 % إلى 66.20 دولار للبرميل.
 
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 30 سنتا أو 0.5 % إلى 59.13 دولار للبرميل.
 
ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين يومى الجمعة والسبت فى أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يُعقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ يوم السبت.
 
ويضغط نزاع تجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم على أسعار النفط، ويغذى مخاوف بأن تباطؤ النمو العالمى قد يؤثر سلبا على الطلب على الخام.
 
وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما فى ذلك روسيا، المجموعة المعرفة باسم أوبك+، عقد اجتماعات يومى الأول والثانى من يوليو فى فيينا لاتخاذ قرار بشان تمديد تخفيضاتهم للإنتاج.
 
واتفق أعضاء أوبك+ على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير.
 

اسعار النفط

مجموعة العشرين

اوبك

سعر النفط

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