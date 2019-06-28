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نيابة الدخيلة بالإسكندرية تجدد حبس قيادى إخوانى 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:26 م
نيابة الدخيلة بالإسكندرية تجدد حبس قيادى إخوانى 15 يومًا على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قرر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر الأفكار الجهادية، ومحاولة نشر الأخبار الكاذبة ضد الدولة والتحريض علي عمل مظاهرات.
 
كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقي أخطار من ضباط الأمن الوطني، يفيد بورود معلومات سرية، بتكليف القيادي بالجماعة الإرهابية عمار محمد حربي علي، 24 سنة، فني بشركة، مقيم بمنطقة أبو يوسف، بإعادة المخططات الدعوية والمناهج التربوية الخاصة بالجماعة الإرهابية.
 
توصلت تحريات ضباط الأمن الوطني، أن المتهم كان يقوم بعقد بعض الاجتماعات السرية داخل مسكنة لتحريض المواطنين علي النزول وعمل مظاهرات مناهضة للدولة.
 
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه داخل شقة تستخدم في إدارة الاجتماعات مع باقي التنظيم، وبتفتيشها عثر بداخلها علي بعض المنشورات التحريضية ضد مؤسسات البلاد.
 
كما عثر علي سيارة خاصة به بداخلها بعض المنشورات بعنوان "أخواتنا سر وحدتنا"، و 3 ملازم بعنوان "مشروع لمدة عام"، و "مقترحات لفاعليات غير تقليدية"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندريه

حبس قيادى اخوان

نيابة الدخيلة

التحريض على العنف

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