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ننشر أسماء المرشحين على مقعد نقيب الأطباء منذ فتح باب الترشح

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:53 م
ننشر أسماء المرشحين على مقعد نقيب الأطباء منذ فتح باب الترشح نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن عدد المرشحين علي مقعد النقيب العام ارتفع اليوم الجمعة إلى 15 مرشحًا، خلال ثمانية أيام من فتح باب الترشح. 
 
وأضاف عبد الحميد لـ "اليوم السابع"، أن المرشحين على مقعد النقيب العام هم: حسين خيري، وإيهاب الطاهر، وأمينة إبراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر، ومحمود ابراهيم، وأبو المجد عبد الرحمن، ومتعصم بالله إسماعيل. 
 
كانت النقابة العامة للأطباء، قد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.
 
 
 
 
أسماء المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء (1)
 
أسماء المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء (2)
 

 

أسماء المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء (3)
 

 

أسماء المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء (4)
 

 

أسماء المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء (5)

 


نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

المرشحين بانتخابات نقابة الاطباء

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