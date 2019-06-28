سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 10:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

نسبة أشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تتعدى 60%

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:06 م
نسبة أشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تتعدى 60% الاقصر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة السفر بمحافظة الأقصر، أن نسب إشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، تصل حاليا إلى 60% في سابقة هى الأولى منذ 9 سنوات، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى وصول حجوزات الصيف خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 80%.

وتابع عجمى، سوف نشهد انطلاقة جديدة في التدفقات السياحية بجنوب الصعيد من عدة أسواق، أبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وعدد من الأسواق الجديدة، خلال موسم الشتاء المقبل.

وأرجع رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في محافظة الأقصر، في تصريحات اليوم، تلك الطفرة الكبيرة في التدفقات السياحية المرتقبة من بلدان أوروبا، إلى النجاح الذي حققه جناح مصر في الدورة الأخيرة لبورصة برلين السياحية، والتعاون المثمر بين الغرف السياحية ببلاده من جهة ووزارة السياحة وهيئاتها من جهة ثانية، وكذلك تمكن وزارة السياحة ومن وضع خطة طموحة وعادلة لتشجيع رحلات الطيران المباشر من المطارات الأوروبية إلى المطارات المصرية، ومجموعة الاتفاقيات التي وقعت بين الغرف السياحية المصرية، وكبرى الشركات السياحية بأوروبا، مشيدا بجهود وزيرة السياحة، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المصرية خلال الفترة الماضية.

 

 

 


الاقصر

غرفة سياحة الاقصر

افريقيا

اشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة