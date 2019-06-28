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نائب وزير الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والأسماك لضبط المخالف

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:00 ص
نائب وزير الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والأسماك لضبط المخالف الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف الحملات التفتيشية البيطرية لضبط مخالفات اللحوم، ومنتهى الصلاحية بالمحافظات، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

 قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة، بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم لضبط المخالفين، مضيفة:"أن الحملات تشمل مراقبة منافذ الاسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة".

وأضافت الدكتورة منى محرز، أن الهيئة ستواصل حملات التفتيش المفاجئة على محلات بيع اللحوم والدواجن، والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، مؤكدة أن هناك خط ساخن مخصص لتلقى بلاغات المواطنين عن أى حالات غش، كإجراء للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

 


أسواق اللحوم

أسواق الأسماك

الخدمات البيطرية

لحوم منتهية الصلاحية

التفتيش البيطرى

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