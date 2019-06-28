نائب الرئيس اليمنى يطلع على سير عمل مؤسسات الإعلام الرسمية

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اطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع وزير الإعلام معمر الإريانى على سير عمل الوزارة وبقية مؤسسات الإعلام الرسمى.

استمع نائب الرئيس خلال اللقاء وفقا لموقع (سبتمبر نت) الإخبارى التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى نتائج الزيارات والمشاركات الخارجية ومنها الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية والأنشطة واللقاءات التى أجريت على هامشها مع مختلف الجهات والشخصيات بهدف إيصال رؤى الشرعية وما تخوضه بلادنا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية وبدعم الأشقاء فى التحالف بقيادة السعودية من معركة عروبية وطنية لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب المدعوم من إيران.

وأشاد نائب الرئيس اليمنى بالجهود المبذولة، منوهاً إلى الأهمية البالغة التى يلعبها الإعلام فى وقتنا الحالى حيث تتضاعف فيه كمية التضليل والدعاية والحملات المضادة ضد أبناء الشعب اليمنى والأحرار من أبطال الجيش وقيادة الشرعية والتى تتبناها أدوات الانقلاب الدعائية، الأمر الذى يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل إعلامنا الرسمى للتعزيز من وعى المواطنين والتعبئة والتنوير لمواجهة الميليشيا الحوثية وأدواتها المختلفة.

واستعرض وزير الإعلام اليمنى -خلال اللقاء- عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالوزارة وبمؤسساتها الرسمية المختلفة.