مقتل 5 فى هجوم لمسلحين على معسكر للجيش الفلبينى جنوب البلاد

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أعلن مسؤولون عسكريون فى الفلبين اليوم الجمعة مقتل ثلاثة جنود ومدنيين اثنين، فضلا عن إصابة 9 جنود أخرين، بعدما شن مسلحون هجوما بمواد متفجرة على معسكر للجيش فى جنوب البلاد.



وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية نقلا عن القائد الإقليمى للجيش الميجور جنرال سيريليتو سوبيانا قوله :" إن مسلحين يشتبه فى انتمائهم لجماعة "أبوسياف" شنوا هجوما وحشيا على مقرات فرقة قتالية من لواء الجيش فى بلدة إندانان بإقليم سولو"، مشيرا إلى أن التحقيق للوقوف ملابسات الهجوم لا يزال جاريا.



فيما صرح المتحدث باسم الجيش الفلبينى الليفتانت كولونيل رامون زاجالا - فى رواية أخرى عن الحادث - بأن انفجارا وقع عند نقطة تفتيش أمام معسكر للجيش؛ ما تسبب فى حدوث الوفيات واصابات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



يذكر أن الجيش الفلبينى نشر مئات الجنود إلى إقليم سولو لتعزيز العملية العسكرية ضد فلول جماعة "أبوسياف" المدرجة كمنظمة إرهابية على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والفلبين وذلك لمسؤوليتها عن عمليات تفجير وخطف وذبح.