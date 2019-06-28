مقتل ربة منزل بالشرقية لخلافات على حدود أرض زراعية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر بقرية بمحافظة الشرقية مصرعها بطعنة فى الصدر، لخلافات على حد زراعى، وتم إخطار نيابة مركز شرطة الزقازيق، للتحقيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة البيرلى التابعة لكفر الدنوهيا دائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية مصرع "صباح.م" 50 سنة ربة منزل إثر إصابتها بطعنة نافذة بالصدر، بسبب مشاجرة مع عائلة ثانية بالعزبة لخلافات على حد أرض زراعى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة.